Im knappen Kleidchen und mit sexy Sekretärinnenbrille wagte sich Evelyn Burdecki am Freitagabend bei "Let's Dance" aufs Tanzparkett. Die Zuschauer applaudierten, doch Juror Jachim Llambi fand deutliche Worte: "Ich fand es sehr billig. Die ganze Attitüde, das war nicht Cha Cha Cha. Das hätte auch 'Adam sucht Eva', 'Temptation Island' und 'Naked Attraction' sein können. Sorry, das muss ich eben mal so sagen."