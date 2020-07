Der "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston (64) war mit dem Coronavirus infiziert. Das gab er selbst in einem Instagram-Video bekannt. Darin erklärt er, dass er sich zu den Glücklichen zählen darf, die nur unter milden Symptomen litten. Er habe bei sich lediglich Kopfschmerzen, Engegefühl in der Brust und den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn feststellen müssen. Mittlerweile sei die Krankheit auch schon wieder überstanden. Nun wolle er jedoch anderen betroffenen helfen. (Hier gibt es das Buch "A Life in Parts" von Bryan Cranston)