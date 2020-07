Aktuellstes Beispiel ist Noel Niemann: Der junge Angreifer hat am Mittwoch einen Vierjahresvertrag bei Aufsteiger Arminia Bielefeld unterschrieben. Niemann ist nicht der einzige Ex-Löwe, der heute in der Bundesliga unterwegs ist. Alleine bei Bayer Leverkusen stehen derzeit vier Spieler unter Vertrag, die in Giesing ausgebildet worden sind. Zwei ehemalige Junglöwen laufen mittlerweile in der Premier League auf - einen anderen hat es nach Portugal verschlagen.