In der Mitteilung heißt es: "Als Hundehalter gilt, wer einen Hund im eigenen oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen aufgenommen hat. Halten mehrere Personen in einem Haushalt einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner." Ausgenommen von der Ermahnung sind natürlich die Hundehalter, die die Steuer per Lastschrift einziehen lassen.