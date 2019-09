Im Falle der Stellungnahme des Präsidiums, so ließ Bierofka durchblicken, hätte er sich Zweiteres gewünscht. Daher habe es nun auch ein klärendes Gespräch gegeben: "Ich habe kurz mit Herrn Sitzberger einen Austausch gehabt, das war richtig gut und respektvoll." Fragt sich nur: Warum musste Sechzigs Vizepräsident – wie schon bei seinen Glückwünschen an Bierofka nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Saison – für etwas herhalten, das für gewöhnlich in den Aufgabenbereich des Präsidenten fällt?