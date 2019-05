Auch wenn die Symptome schnell wieder verschwinden, müssen sie so schnell wie möglich abgeklärt werden. "Nach so einer flüchtigen Episode droht ein weiterer, bleibender Schlaganfall. Wann der kommt, ob im nächsten halben Jahr oder in den nächsten zehn Minuten, weiß niemand", sagt Neurologe Lars Kellert vom Klinikum Großhadern.

Aus diesem Grund dürfen Patienten nach einem Schlaganfall nicht mehr Autofahren – mehrere Monate lang nicht. Bei Verdacht auf Schlaganfall sollten Betroffene keinerlei Risiko eingehen. Also nicht abwarten oder sich erst an den Hausarzt wenden – sofort einen Rettungswagen rufen (112). Diagnostik und Therapie müssen schnell beginnen.

Vorbeugen & Nachsorgen

Risikofaktor Nummer eins ist Bluthochdruck, der bei etwa jedem Zweiten über 50 bereits chronisch ist. Auch Alkohol lässt den Blutdruck zeitweise steigen: Selbst, wer nur kleine Mengen wie eine Halbe Bier trinkt, dies aber jeden zweiten Tag oder täglich, sorgt so für eine ständige Überbelastung der Arterien. Schlaganfall-Patienten sollten keinen Alkohol mehr trinken. "Es ist zwar nicht verboten, zu ganz besonderen Gelegenheiten mal ein Glas Sekt zu trinken", sagt Neurologe Lars Kellert. Auf ein zweites Glas sollte man dann aber verzichten.

Zudem empfiehlt er, unbedingt auf das Rauchen zu verzichten und sich regelmäßig zu bewegen. Nicht nur gesunde Menschen, auch alle, die schon einen Schlaganfall hatten, sollten nach Absprache mit dem Arzt mindestens vier Mal pro Woche leichten Ausdauersport treiben, wie etwa 30 Minuten Walken oder Radfahren. Wichtig sind zudem eine mediterrane Diät, gegebenenfalls Gewichtsreduktion, wenig Stress (führt auch zu Bluthochdruck) und viel Schlaf für die Regeneration.

260.000 Schlaganfälle pro Jahr

Rund 260.000 Schlaganfälle treten im Schnitt jedes Jahr in Deutschland auf. Die Ursache ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn, meist verursacht durch ein Blutgerinnsel, welches ein Gefäß verstopft (in 85 Prozent der Fälle). Auch eine Hirnblutung kann ein Grund sein, verursacht durch einen Riss in der Gefäßwand.

Ein Hauptauslöser für Schlaganfälle ist Arteriosklerose. Ebenso problematisch sind Herzrhythmusstörungen, die bei älteren Menschen häufiger vorkommen: Vorhofflimmern ist etwa für jeden dritten Schlaganfall verantwortlich. Hier kommt es durch das Flimmern zu einem langsameren Blutfluss im Herzen, wodurch das Blut gerinnt: Es können sich dann Blutgerinnsel bilden, die ins Gehirn wandern.

Schlaganfälle treten meist in höherem Alter auf. Etwa 15 Prozent der Betroffenen sind jedoch unter 55 Jahre alt – rund 30.000 Menschen im Jahr. Rund 60.000 Menschen sterben pro Jahr an einem Schlaganfall. Aktuell leben in Deutschland eine Million Menschen mit körperlichen und seelischen Einschränkungen durch die Folgen eines Schlaganfalls.

