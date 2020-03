Jawort im Sommer geplant Corona-Krise: Muss Sylvie Meis ihre Hochzeit absagen?

Im Sommer wollen sich Sylvie Meis (41) und ihr Verlobter Niclas Castello (41) das Jawort geben. Bereits Anfang Januar 2020 erzählte die 41-Jährige im Gespräch mit der Zeitschrift "Gala", Details zu ihrer bevorstehenden Hochzeit. Die Planungen würden demnach "auf Hochtouren" laufen und es werde "keinen großen Showbiz-Zirkus geben". Die Feier soll "in ganz kleinem Kreis in der Sonne" stattfinden, so Meis damals. Doch die Corona-Krise könnte dem Paar jetzt einen Strich durch die Rechnung machen.