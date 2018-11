Henning Fritz, Torwart der Weltmeister-Mannschaft von 2007, hofft, dass die Spieler "die Atmosphäre und die Welle" aufnehmen können: "Dann ist vieles möglich." Er selbst hat an die WM 2007 die besten Erinnerungen – auch an die Vorbereitung in Herrsching. "Da gab’s auch mal einen Abstecher nach Andechs – auf eine Schorle..."

Domink Klein kriegt immer noch Gänsehaut

Dominik Klein spielte damals Linksaußen, er lebt mit seiner Familie nun in Oberschleißheim und bekommt immer noch Gänsehaut, wenn er von 2007 erzählt. Er ist einer der beiden Münchner WM-Botschafter.

Den anderen stellte DHB-Präsident Andreas Michelmann stolz vor: "Javi Martínez ist für München ein perfekter Botschafter. Seine Popularität als Fußballer des FC Bayern strahlt ab auf die Handball-WM und deren fantastisches Angebot. Und wer steht dafür aus internationaler Sicht glaubhafter als ein Fußball-Weltmeister aus dem Land des Handball-Europameisters Spanien? Wir freuen uns sehr."

Die Münchner Handball-Fans dürfen sich über fünf Vorrunden-Spieltage mit Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain und Japan freuen. 75.000 Karten sind verkauft (Tickets ausschließlich über die Website www.handball19.com).

Ob es so spannend wird wie im Dezember 1975, ist fraglich. Damals traten Heiner Brand und Co. in der Olympia-Qualifikation gegen Vize-Weltmeister DDR an. Es wurde ein Stück Handball-Geschichte daraus. Seitdem ist klar: München, wo Hallenhandball 1972 erstmals olympisch war, kann Handball.