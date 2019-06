Jauch stellt heikle Frage "Wer wird Millionär?": Sophia Thomalla erzockt 125.000 Euro

Smudo von den Fantastischen Vier setzte schon bei der ersten Frage zum Sprint an und geriet bis zur 16.000-Euro-Frage nur einmal kurz ins Stocken. Ohne den Einsatz eines Jokers konnte er beispielsweise eine Textzeile aus Nirvanas Klassiker "Smells Like Teen Spirit" richtig erkennen. Dann geriet der Rapper allerdings ins Straucheln. Bei den 64.000 Euro konnte er trotz Hilfe nicht erraten, dass es in Deutschland ungefähr eine Million Denkmäler gibt. Glücklicherweise hatte er nicht gezockt und sicherte sich so 32.000 Euro für "Laut gegen Nazis e.V.".