Japanisches Coupé-SUV im Test Mitsubishi Eclipse Cross: Anders als die Masse

Besonders für Langstrecken geeignet

In der Praxis ist man mit dem Eclipse Cross, den es jetzt auch mit Diesel-Antrieb gibt, recht angenehm unterwegs. Im Test wurde er häufig als Langstrecken-Begleiter eingesetzt, dank hoher Sitzposition und gutem Gestühl lassen sich auch mehr als 500 Kilometer am Stück problemlos absolvieren. Der Komfort geht absolut in Ordnung, wer den Japaner mit 140, 150 Sachen im Eco-Modus dahinschnurren lässt, kommt auf einen Verbrauch von rund 8,5 Liter Super je 100 Kilometer. Weniger geht auch, dann muss der Gasfuß aber wirklich sehr vorsichtig eingesetzt werden.

Hohe Flexibilität, viel Fahrkomfort, Sicherheit durch Assistenten und Allrad, eine ganz eigene Optik und das CVT-Getriebe: Der Mittelklasse-Mitsubishi setzt auf dem Markt eigene Zeichen und schwimmt nicht in der Masse mit. Ausgeben muss man für die Basisversion mit Sechsgang-Handschalter mindestens 18.990 Euro – das ist der bis Ende August geltende "Kommunikationspreis", der exakt 3.000 Euro unter dem Listenpreis liegt. Der getestete Top-Benziner steht mit 35.090 Euro in der Liste, wird vom Händler also ab 32.090 Euro abgegeben.