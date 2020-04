Drei Jahre lang brennt es im Münchner Osten

Im Mai 2017 endete die Waldbrandserie dann abrupt. 2018 aber das selbe Spiel: Ende März, Anfang April brennt es an verschiedenen Orten. Im Perlacher Forst, in Keferloh und Hohenbrunn, in Unterhaching und Taufkirchen. Wieder werden Jungholz, Wald- und Wiesenflächen angezündet. Wie schon 2017 finden Brandermittler an einigen Tatorten Spuren von Brandbeschleunigern. Vom Täter aber fehlt weiter jede Spur.