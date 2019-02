"Er hat in den ersten Tagen einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ist ein sehr erfahrener Trainer: Er war in Gladbach, Duisburg, Bielefeld – mit Düsseldorf hat er mal den Durchmarsch in die Bundesliga geschafft. Hätte ich auch nichts dagegen (lacht)", meinte Aigner über Meier und ermahnte seine Kollegen nach drei Pleiten in Folge: "Es ist noch nichts Dramatisches passiert, wir sind immer noch Vierter. Aber wenn wir so weitermachen, heißt unser Ziel bald nicht mehr Aufstieg."