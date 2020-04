"Die einzige, die bisher in meine Fußstapfen treten möchte, ist meine älteste Tochter Leni", sagte Klum, die seit Ende März in ihrer neuen Show "Making the Cut" bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Klum verriet, auch wenn Leni das Gefühl habe, dass sie "ihr eigenes Ding machen muss", fühle sich ihr ältestes Kind von der Modewelt angezogen. Wobei die 46-Jährige diese Branche "unbarmherzig" nennt: Das habe sich im Laufe der Jahre sehr verändert, wird Klum von "People" zitiert. "Als ich 1992 anfing, war das ganz anders."