Ist das seine neue Liebe? Heidi Klum heiratet Tom Kaulitz: Was macht eigentlich Ex-Mann Seal?

Am Wochenende wird groß gefeiert! Model-Mama Heidi Klum (46) und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29, "Melancholic Paradise") geben sich auf einer Yacht vor Capri das Jawort. RTL zeigt am Sonntag (ab 17:45 Uhr) sogar eine einstündige Spezialausgabe von "Exclusiv", in der live von der italienischen Insel berichtet werden soll. Doch was macht eigentlich Schmusesänger Seal (56) bei all dem Trubel, schließlich war er fast zehn Jahre lang mit Klum verheiratet?