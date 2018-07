München - Sportlich beginnen die Löwen am letzten Juliwochenende in die 3. Liga. Zuvor allerdings gilt es noch, die Mitgliederversammlung mit Verwaltungsratswahl am Sonntag über die Bühne zu bringen. Eine wichtige Frage dabei: Wer zieht in das neunköpfige Gremium ein? Die Pro-Ismaikseite oder die Gegner des Investors?