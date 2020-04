München: Koalitionsverhandlungen nach Kommunalwahl

Den Stadt-Grünen stehen ohnehin unruhige Zeiten bevor. Demirel hatte angekündigt, nach der Kommunalwahl als Vorsitzende aufhören zu wollen, auch Co-Chef Dominik Krause, der gleichzeitig Grünen-Stadtrat ist, wird sein Amt wohl nicht behalten – weil die Stadtrats-Grünen nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der SPD aus der Opposition in die Regierung zurückkehren. Und die Ökopartei üblicherweise Amt und Mandat trennt. Es wird also wohl bald nach einem neuen Chef-Duo gefahndet werden. Demirel: "Noch hat sich keiner still oder laut geäußert, der nachfolgen will."