Irreführende Berichterstattung? Prinz Harrys Beschwerde gegen Klatschzeitung wurde abgeschmettert

Prinz Harry hält dagegen: In seiner Beschwerde, so berichtet unter anderem die Londoner Zeitung "Evening Standard", heiße es, man würde ihm unterstellen, sich als "überlegener Naturfotograf" darzustellen, "der die Bilder unter gefährlichen Umständen aufgenommen habe". Das entspreche jedoch nicht der Wahrheit, so der 35-Jährige. Eine Täuschung habe seiner Meinung nach nicht stattgefunden, da in den Bildkommentaren ausdrücklich erwähnt wurde, dass die Tiere im Rahmen einer Umsiedlung fotografiert wurden. Von daher sei es nicht notwendig gewesen, die Betäubung oder Ankettung der Tiere zu erwähnen.