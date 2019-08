Irre Bodenpreise 160.000 Euro für einen Quadratmeter München

Das gleiche Rechenbeispiel für vier Jahre später, also 2018: Grundstückskosten von 8,6 Millionen plus Baukosten von 4,2 Millionen macht eine Investition von 12,8 Millionen. Nun muss der Investor von den Wohnungs-Käufern schon 12 000 Euro nehmen. Dieselbe 75-Quadratmeter-Wohnung kostet also 900.000 Euro.

Irre Bodenpreise in München: "Viele Leute wollen kaufen"

Geht das noch lange so weiter? "Solange die Zinsen niedrig sind", meint Deischl, "werden die Preise noch etwas steigen." Aber finanzierbar sei das nur noch, wenn maximales Baurecht auf den Grundstücken geschaffen werde, also: möglichst dicht, möglichst hoch.

Verkauft und gekauft wird in München übrigens trotz all dieser hohen Preise weiter munter. Rund 700 unbebaute, 1.150 bebaute Grundstücke und 11.700 Wohnungen haben 2018 in der Stadt den Eigentümer gewechselt, so steht es im Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses. Umsatz: 12,7 Milliarden Euro.

Eigentumswohnungen in den Vierteln:

Immowelt.de hat untersucht, wie die Quadratmeter-Kaufpreise für Wohnungen und Häuser in den Vierteln von 2009 bis 2019 gestiegen sind. Hier sind die durchschnittlichen "Angebotspreise" der Verkäufer. München (gesamt): von 2.970 auf 7.500 Euro pro Quadratmeter (plus 153 Prozent).

Allach-Untermenzing: von 2.880 auf 7.130 Euro.

Altstadt-Lehel: von 3.730 auf 10.050 Euro.

Aubing-Lochhausen-Langwied: von 3.000 auf 7.180 Euro.

Au-Haidhausen: von 3.580 auf 8.880 Euro.

Berg am Laim: von 2.670 auf 6.900 Euro.

Bogenhausen: von 2.900 auf 7.370 Euro.

Feldmoching-Hasenbergl: von 2.840 auf 6.700 Euro.

Hadern: von 3.140 auf 7.090 Euro.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: von 3.440 auf 9.960 Euro.

Maxvorstadt: von 3.190 auf 9.810 Euro.

Milbertshofen: von 2.520 auf 7.320 Euro.

Moosach: von 2.610 auf 6.760 Euro.

Neuhausen-Nymphenburg: von 3.510 auf 8.360 Euro.

Obergiesing: von 2.720 auf 7.270 Euro.

Pasing-Obermenzing: von 3.070 auf 7.550 Euro.

Ramersdorf-Perlach: von 2.670 auf 6.660 Euro.

Schwabing-Freimann: von 2.940 auf 7.620 Euro.

Schwabing-West: von 3.080 auf 8.520 Euro.

Schwanthalerhöhe-Laim: von 2.910 auf 7.160 Euro.

Sendling: von 2.740 auf 7.370 Euro.

Sendling-Westpark: von 2.760 auf 7.250 Euro.

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln: von 2.990 auf 7.450 Euro.

Trudering-Riem: 3.170 auf 7.750 Euro.

Untergiesing-Harlaching: von 2.980 auf 8.010 Euro.

