Irischer Wolfshund Anton Familienzuwachs: Heidi Klum und Tom Kaulitz sind jetzt Hunde-Eltern

Was haben die Namen Hans, Franz, Tom und Anton gemeinsam? Sie alle liegen Heidi Klum (46, "Natürlich erfolgreich") nah am Herzen. Bei den beiden Bewohnern ihres Dekolletés ist das eher geografischer Natur, Tom Kaulitz (29) dagegen muss sich die Gunst seiner frisch gebackenen Ehefrau nun mit einem Familienzuwachs auf vier Pfoten teilen. Denn wie Klum via Fotos auf Instagram verkündet hat, ist der Hundewelpe namens Anton nun fester Bestandteil ihrer Familie geworden.