Bierofka will deutschsprachigen Stürmer

Am Freitag hat Bierofka auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SV Meppen (Samstag, 14 Uhr) auf das Angebot von Ismaik reagiert: "Ich hatte noch keinen Kontakt, das wird jetzt dann hoffentlich kommen. Wir können erst arbeiten, wenn was Substanzielles kommt, wenn über Zahlen gesprochen wir. Das ist die Aufgabe von Günther Gorenzel und Michael Scharold", so der Löwen-Trainer. "Der Markt ist schon relativ ausgedünnt, also müssen wir gucken in welchem Bereich und mit welchem Budget wir arbeiten können oder dürfen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Botschaft, wenn wir nochmal etwas tun können. Wir können mit Spielern aber erst reden und schauen, was auf dem Transfermarkt so los ist, wenn wir die Zahlen kennen."