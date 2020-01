Weniger Lärm: Vollständig überdachte Großmarkthalle

Nach den Plänen des beauftragten Architektenbüros Henn soll sich der Großmarkthallenbetrieb in Zukunft vollständig in einer geschlossenen Halle abspielen, die mehrere Unter- und Obergeschosse hat. Auch die Lkw-Parkplätze werden demnach überbaut – damit dringt nicht mehr so viel Lärm in die Nachbarschaft. Unterirdisch sollen sich vor allem Parkplätze und Technikräume befinden, oberirdisch die Marktflächen. Dazu auch auf 5.000 Quadratmetern Gastronomie und Standl, an denen auch Münchner direkt einkaufen können. Um die Waren in die verschiedenen Stockwerke zu liefern, können die Lkw über Rampen hochfahren. Zudem sind Lastenaufzüge vorgesehen.