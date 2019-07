Präsidium stellte Antrag auf Kapitalerhöhung

Das Präsidium um Reisinger und die Vizes Heinz Schmidt und Hans Sitzberger hat im Vorfeld der Mitgliederversammlung (hier geht's zum Newsblog) einen Antrag auf eine Kapitalerhöhung gestellt. Der Haken an der Sache: Um über den Antrag abstimmen zu können, hätten beide Gesellschafter - also der e.V. als auch Ismaik - zustimmen müssen. Kurz zusammengefasst: Wegen des Ismaik-Vetos gibt es also vorerst keinen dritten Gesellschafter bei den Löwen – und somit auch kein neues Geld.