Ismaik legt gegen Reisinger nach

Am Montagabend legte Ismaik dann nach. In einem zweiten längeren Post richtete er klare Worte an den Oberlöwen. "Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Herr Reisiner als Präsident des TSV 1860 zu keiner Zeit gegen die Angriffe auf meine Person distanziert hat", so Ismaik einleitend.