Schwabl: Reisinger macht einen guten Job

An der Grünwalder Straße hört man nicht selten: "Warum macht’s der Schwabl nicht bei uns?"

Auch vom Verwaltungsrat gab es die letzten Jahre Anfragen, ein Amt zu übernehmen. Aber: Erstens macht Robert Reisinger einen guten Job. Zweitens bin ich in Unterhaching verwurzelt. Die Ausgliederung ist ohne Gegenstimme durchgegangen und ich bin mit 100 Prozent Zustimmung wiedergewählt worden Wo gibt es denn noch sowas?

Und wer soll die Anteile kaufen?

Grundsätzlich wird im Profifußball immer hinterfragt: "Was passiert bei einer Ausgliederung?" Manche sagen auch: "Ein Verein wird dadurch untergraben." Das Problem ist, dass man durch die Gemeinnützigkeit als Verein keine Gewinnabsicht haben darf. Gut, dass man unterhalb der Zweiten Liga eh keinen Gewinn erzielt (lacht). Fakt ist deshalb, dass es nur mit einer Kapitalgesellschaft Sinn macht.

Anders gefragt: Handelt es sich um Münchner Unternehmen?

Meine Familie und andere Privatleute haben schon Geld reingesteckt. Es geht zusätzlich nicht um den einen großen Investor, davor schrecken doch alle zurück. Wir wollen versuchen, das Ganze auf mehrere Schultern zu verteilen.

Haching will mit Ausgliederung Millionen einnehmen

Wir reden von einigen Millionen Euro?

Wegen ein paar tausend Euro braucht man nicht auszugliedern. Wir werden aber sehr genau hinschauen, wen wir letztendlich mit reinnehmen.

Sie tun Ihre Meinung auch gerne zur Dritten Liga kund. Die Herren beim DFB dürften mittlerweile nervös werden, wenn sie E-Mails aus Unterhaching bekommen.

Mir geht es nur darum, den Finger in die Wunde zu legen. Wenn man von der TV-Vermarktung ungefähr ein Zehntel dessen erhält, was ein Zweitligist bekommt, ist die Kluft einfach viel zu groß. Das verleitet viele Vereine zu Harakiri, um an die großen Töpfe zu kommen. Es könnte doch Modelle geben, dass ein Verein mehr Geld bekommt, wenn er Nachwuchsspieler wirklich einsetzt. Es heißt immer, die Dritte Liga sei eine Ausbildungsliga. Ich sehe aber viel zu wenig Nachwuchsspieler auf dem Platz.

Der DFB kritisierte auf AZ-Anfrage dagegen ein "Wettrüsten in die Spielerkader".

Auch das ist eine Wahrheit. Das ändert aber nichts daran, dass ein Zehntel zu wenig ist. Wenn man es im deutschen Fußball für richtig hält, dass ein Verhältnis von einer Million zu zehn bis zwölf Millionen Euro in Ordnung ist, dann ist das auch eine Meinung. Ich sehe es halt anders. Vielleicht findet ein Umdenken statt, wenn die roten Zahlen in der dritten Liga immer größer werden. Warum wird in teure Spieler investiert? Weil alle rausmüssen.

TSV 1860 gegen Haching: " Was gibt es Geileres?"

Dabei steigt heute das S-Bahn-Derby.

Was gibt es Geileres?

Sechzig fände ein ausgebautes Grünwalder geil. Es gab mal einen Schwabl-Plan.

Damals, zwischen 1999 und 2000, war der Plan, dass das Stadion für 30 000 Zuschauer bundesligatauglich umgebaut wird. Laut einer Machbarkeitsstudie wäre es damals möglich gewesen. Doch dann wurde die WM 2006 nach Deutschland vergeben. Da war mir klar, dass in München ein großes und gemeinsames neues Stadion kommt.

Und sie gehen heute Abend emotionsfrei ins Grünwalder?

Nein. Im Grünwalder kommen immer Erinnerungen hoch. Ich habe vor Kurzem mit Thomas Miller telefoniert. Die Geschichte darf man eigentlich gar niemandem erzählen. Einmal sind wir bei einem Bundesligaspiel raus und haben abgemacht, wer die erste Gelbe Karte bekommt, hat die Wette gewonnen. Kurz nach Spielbeginn habe ich die Gelbe Karte gesehen und nach 25 Minuten bin ich mit Gelb-Rot auf der Tribüne gesessen. Wir haben zwar gewonnen, aber da war der Werner Lorant ganz schön sauer (lacht).

Manfred "Manni" Schwabl spielte unter anderem für den FC Bayern, den 1. FC Nürnberg und den TSV 1860 (von 1994 bis 1997). Mit den Bayern wurde Schwabl drei Mal Deutscher Meister (1985, 1986 und 1990), er bestritt vier Länderspiele für Deutschland. Seit 2012 ist der heute 52-Jährige Präsident der Spielvereinigung Unterhaching.

