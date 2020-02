"Auch unsere Wohnung wurde von den Erben verkauft"

Was war Ihre Motivation, in die Politik zu gehen?

Viele Jahre gab es das große Thema Stadtsanierung, gegen das ich mit der Mieterinitiative gekämpft habe. Denn in Haidhausen habe ich erlebt, was läuft. Es gab in den 80ern große Bürgerinitiativen gegen die Sanierungen und was sie allen hier eingebrockt haben. Wir Engagierten haben uns kennengelernt, sind singend durch die Straßen im Viertel gezogen und haben demonstriert. Das ist so lange her, mein Gott!