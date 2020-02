Köllner nach Remis unzufrieden

Fakt ist aber auch: Das dritte Remis in Serie, die schwache erst Hälfte und auch die Gedanken an den ausgebliebenen Ertrag nagen an Coach Köllner. Für die "schläfrige" Anfangsphase hatte Köllner nur ein Wort parat: "Katastrophe!" So schön der Nimbus der Unbesiegbarkeit auch ist: Mit drei Siegen und nun schon sechs Remis bleibt der (verdiente) Lohn auf der Strecke. Köllners Mahnung, auch als Hinweis an alle Aufstiegsträumer: "Wir sind qualitativ noch nicht auf einem Topniveau." Ergo: auch keine Top-Platzierung. Klingt logisch.