Interview nach ihrem "GNTM"-Triumph Toni Dreher-Adenuga: "Ich danke Gott und meiner Familie"

Ab welchen Zeitpunkt haben Sie mit einem Sieg gerechnet?

Dreher-Adenuga: Ich ging nie davon aus, dass ich gewinnen werde. Meinen Mitstreiterinnen habe ich es ebenfalls gegönnt.

Was war die härteste Challenge für Sie in der abgelaufenen Staffel?

Dreher-Adenuga: Die größte Challenge war für mich der Walk mit der Ratte und das Unterwassershooting. In beiden Fällen konnte ich nicht überzeugen und war auch super enttäuscht von meiner Leistung.

Was war ihr schönster Moment in der Serie?

Dreher-Adenuga: Es gab so viele unvergessliche Momente, dass ich mich kaum entscheiden kann. Die Amfar Gala und der Job mit Julianna in Kuba für About you.

Wem sind Sie am meisten dankbar?

Dreher-Adenuga: Gott und meiner Familie. Beide unterstützen mich seit Tag eins.

Gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie hinschmeißen wollten?

Dreher-Adenuga: Es gab nie den Zeitpunkt an dem ich dachte, dass ich abbrechen will. Denn ich habe mich angemeldet und mich dem voll hingegeben.

Glauben Sie, dass sich ihr Leben nun von Grund auf verändern wird?

Dreher-Adenuga: Ich bin der festen Überzeugung, dass sich mein Leben täglich verändern wird. Ich sage immer: "'GNTM' ist der Anfang meiner Karriere, sie hört damit nicht auf".

Wo sehen Sie sich und ihre Karriere in fünf Jahren?

Dreher-Adenuga: In fünf Jahren sehe ich mich als weltweit bekanntes Model. Wer weiß, vielleicht schaffe ich das auch schon früher.