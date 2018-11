Interview mit Mareile Höppner Das machen die jungen Royals anders als die Queen

Keira Knightley hat Herzogin Kate vorgeworfen, in der Öffentlichkeit ein falsches Frauenbild zu vermitteln, weil sie wenige Stunden nach der Geburt geschminkt und adrett gekleidet das Krankenhaus verließ. Wie groß ist der Druck auf Kate - und jetzt auch auf Meghan - eine immer perfekte, heile Welt vorzuspielen?

Höppner: Viele Briten wünschen sich sicher, dass sie viel weniger heile Welt spielen. Deshalb sind Harry und Meghan auch so wichtig für die Krone, weil bei ihnen nicht alles so geglättet ist. Die Kritik an Kate gibt es in Großbritannien aber schon lange. Ihr wird vorgeworfen, dass sie vor allem einkaufen geht und sich um Mode kümmert. Themen setzt sie nach wie vor kaum. Das machen William und Harry und jetzt Meghan, die sich unter anderem für Frauenrechte einsetzt. Kate versucht es immer mal wieder mit Kinderthemen, was auch glaubwürdig ist, aber das ist noch nicht der Ruck, den die britische Gesellschaft erwartet. Die Briten blicken ganz anders auf das Königshaus. Wir freuen uns über die bunten Bilder, für sie sind die Royals so wichtig wie bei uns der Bundespräsident. Das sind die Türöffner und Botschafter des Landes.