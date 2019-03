Nach der Niederlage in Piräus braucht Bayern aber unbedingt einen Sieg, um sich die theoretische Chance auf das Erreichen der Playoffs zu erhalten.

Das wird sehr knapp, weil noch viele Mannschaften darum kämpfen. Wir haben es mit Barcelona selbst in der Hand. Wenn wir unsere letzten drei Spielen alle gewinnen, sind wir sicher dabei. Aber wir wollen uns auch möglichst eine noch bessere Position und das Heimrecht sichern.

Was kann Bayern aktuell noch von Barcelona lernen?

Bayern hat sich im Gesamtpaket schon sehr gut entwickelt: spielerisch, was die Mannschaft betrifft und auch die Zuschauerzahlen. Die Erfahrung dieses Jahr war wichtig, um sich zukünftig in der Euroleague zu etablieren. Die anderen Klubs haben jetzt schon großen Respekt vor Bayern – vor der Mannschaft und der ganzen Organisation. Die Euroleague profitiert davon, einen Klub wie Bayern dabei zu haben. Sie haben eine konkurrenzfähige Mannschaft, die vorne mitspielen will und kann. Die Zukunft gehört definitiv dem FC Bayern.

"Mit Barcelona im Finale gegen Bayern zu spielen wäre großartig"

Träumen Sie davon, Bayern mit Barcelona vielleicht irgendwann mal im Finale der Euroleague zu begegnen?

Als ich 2002 als Trainer von Jugoslawien bei der WM war, war das schon sehr emotional. Wir haben die Goldmedaille gewonnen. Und bei der Siegerehrung sah ich auf meiner linken Seite die deutsche Mannschaft mit ihren Bronzemedaillen. Und zehn Spielern, die schon in meiner Mannschaft waren, als ich noch Bundestrainer war – unter anderem mein Sohn Marko. In dem Moment habe ich mich gefragt: "Was willst du im Basketball jetzt überhaupt noch erreichen?" Mit Barcelona mal im Finale der Euroleague auf Bayern zu treffen, wäre etwas Großartiges. Nicht nur emotional. Es wäre auch etwas, das sportlich sehr großen Wert hätte. Aber lassen Sie uns jetzt erst mal auf das Spiel heute Abend konzentrieren.

Sie werden im Sommer 70 Jahre alt. Wie lange werden wir Sie noch als Coach erleben?

Das weiß ich noch nicht. Früher habe ich immer in olympischen Zyklen geplant. Jetzt möchte ich die Saison möglichst erfolgreich beenden. Dann werde ich mich mit meiner Frau zusammensetzen und danach entscheiden, wie es weitergeht.

Haben Ihnen die letzten Wochen mit Siegen gegen Real Madrid und dem Pokaltriumph nicht Lust auf mehr gemacht?

Ich bin weiterhin sehr motiviert. Der Verein und die Zuschauer sind sehr zufrieden mit unserem Basketball. Und ich genieße die Zeit in Barcelona nicht nur, weil es eine sehr schöne Stadt ist. Ich freue mich jeden Tag, zum Training zu kommen, und möchte meine Mannschaft noch besser machen. Im Moment denke ich überhaupt nicht daran, aufzuhören. Jetzt will ich erst mal versuchen, vielleicht noch den ein oder anderen Titel in dieser Saison zu gewinnen.

Lesen Sie hier: Euroleague-Niederlage - Bayern-Basketballer chancenlos