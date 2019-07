AZ: Herr Matthäus, Sie sind als Botschafter des FC Bayern mit auf der US-Tour. Wie beurteilen Sie die Transferaktivitäten des Vereins?

LOTHAR MATTHÄUS: Es fehlen zwei, drei Spieler, vor allem auf den Außenpositionen. In der Bundesliga kann man improvisieren, aber international auf höchstem Niveau braucht man Möglichkeiten, also Spieler, die von der Bank kommen und dann vielleicht den Unterschied machen. Wenn es drauf ankommt, muss man auch in der Breite qualitativ richtig gut aufgestellt sein.