Es wird also nicht einfacher für die Löwen, ihren Wunschspieler zu halten, der in der kommenden Woche zunächst wieder mit dem FC Augsburg trainieren wird. Sein Vertrag in der Fuggerstadt läuft im Sommer 2021 aus.

Sechzig wird bis zum Schluss um Rieder kämpfen, auch dessen Trikotnummer 23 wurde noch nicht neu vergeben – im Gegensatz zu denen der Aufstiegshelden Nico Karger und Herbert Paul.

