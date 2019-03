Instagram-Post zum Abschied Luke Perry: "Riverdale"-Kollege KJ Apa bricht sein Schweigen

Dazu veröffentlichte er ein Bild von Perry, das den Schauspieler mit einem breiten Grinsen und Sonnenbrille auf einem Boot zeigt. Apa spielte in der beliebten Serie des US-Senders The CW den Sohn Archie Andrews von Perrys Rolle Fred Andrews. Bei der Ausstrahlung der neuesten Folge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zollten die "Riverdale"-Macher bereits ihrem verstorbenen Darsteller Tribut und blendeten eine kurze Nachricht am Ende der Folge ein: "In Memoriam. Luke Perry 1966-2019"