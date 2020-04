Sollte man den Vorschlag vom Bund Naturschutz umsetzen, müsse man schauen, wo das praktikabel wäre. "Eignen würden sich zum Beispiel Straßen, auf denen aktuell eh nur wenig Autoverkehr gibt", sagt Roth. Ebenfalls denkbar wären Sperrungen von Fahrspuren. Pauschal verstehe er aber aktuell, dass Menschen aufs Auto umsteigen – und ÖPNV meiden.

Relevanz des Autos wird in Zeiten von Corona deutlicher

An diesen Gedanken knüpft FDP-Stadtrat Jörg Hoffmann an. Gerade in Zeiten dieser Pandemie merke man, welch wichtige Bedeutung das Auto für die Münchner hätte. "Wir wollen doch gerade, dass möglichst viele Menschen den ÖPNV meiden – und dann lieber mal im Auto zur Arbeit fahren", so Hoffmann. Denn eng an eng in U-Bahn, Bus und Tram zu sitzen, sei deutlich riskanter, als beim Spaziergang kurz an Mitmenschen vorbeigehen zu müssen.

Für ihn sei die Tatsache, dass Menschen in Krisenzeiten gerne auf ihr Auto ausweichen – ein "Zeichen für die Zukunft". Man müsse sich noch einmal genau überlegen, wie man Straßen umbauen möchte.

CSU-Fraktionschef Pretzl: "Fahrlässige Forderung"

"Gar nichts" hält CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl von der Idee. "Sie ist rein populistisch und hat mit der Verkehrswende nichts zu tun", sagt Pretzl der AZ. Gerade in Zeiten, in denen Risikopatienten dazu aufgefordert würden, den ÖPNV zu meiden, sei die Forderung gar fahrlässig, so Pretzl. Eine Mehrheit im Rathaus für die Forderung zu finden, dürfte also schwierig werden. Vor allem, weil die Idee auch bei der SPD keine Zustimmung findet.

"Nachdem der Autoverkehr durch die derzeitige Situation stark reduziert ist, sehen wir keinen Anlass für weitere Einschränkungen", so Fraktionschefin Verena Dietl. Es sei auch jetzt möglich, bei einem Spaziergang Abstand zu halten. Gleichzeitig gebe es Beschäftigte in systemrelevanten Berufen, die darauf angewiesen seien, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, sagt sie.

