Eine der Kreativ-Ideen von Bierofka und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel heißt Marco Raimondo-Metzger. Der 27-jährige Innenverteidiger steht bereits bei den Sechzgern unter Vertrag, spielte allerdings bisher lediglich in der U21. Der große Durchbruch blieb dem Abwehrspieler auch bei anderen Klubs verwehrt. Nun also soll Raimondo-Metzger bei den Profis des TSV in der Dritten Liga seine Chance erhalten.