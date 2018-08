Niklas Süle: Letzte Saison "hat einiges nicht gestimmt"

Die Bayern haben jetzt also einen Plan – anders als noch in der Vorsaison? "Ich glaube nicht, dass wir so einen guten Plan zum Schluss hatten. Da hat einiges nicht gestimmt", blickt Süle auf die Endphase der abgelaufenen Spielzeit zurück. Damals verspielten die Bayern im Halbfinale gegen Real Madrid trotz Überlegenheit den Einzug ins Champions-League-Finale, im Endspiel um den DFB-Pokal mussten sich die Münchner mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt geschlagen geben.