Von Nürnberg zurück nach München

Das war es auch, was der verstorbene Augustiner-Chef Jannik Inselkammer so an ihm schätzte – und Lemke nach 16 Jahren in Nürnberg zurück in seine Heimat München holte. Drei Wirtshäuser unter Tucher-Bräu führte Lemke in Franken, gerade hatte er sich mit seiner Familie ein neues Haus gekauft. "Alles war gerichtet in Nürnberg. Dann kam die Anfrage und ich dachte mir: "Du bist ein Depp, wenn Du zu so einem Objekt an der Frauenkirche Nein sagst." Und wer will schon am Ende seines Lebens ein Depp sein?", sagt Lemke heute.