Änderungen bei der USK-Ausbildung?

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schloss am Montag Änderungen in der Ausbildung und Organisation geschlossener Einheiten nicht aus. "Wir prüfen das alles in alle Richtungen", sagte er. Er wehrte sich gegen Geheimhaltungs-Vorwürfe der Grünen.