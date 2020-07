Initiator ist Volker Bruch Flüchtlingshilfe: Deutsche Stars verlosen persönliche Gegenstände

Die Situation im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, in dem es an Essen, Kleidung und medizinischer Versorgung mangle, beschäftige ihn derzeit sehr, sagt Volker Bruch in einem Statement. "Was kann ich als Schauspieler tun? Ich kann Aufmerksamkeit generieren - und ich kann Geld spenden, damit sich die Situation vor Ort verbessert."