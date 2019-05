Doch völlig kalt scheint ihn vor allem der Dauer-Erfolg der Grünen dann doch nicht zu lassen. Ironischerweise sei es gerade, weil die SPD so viel für die Stadt tut, dazu gekommen. Mit einem beinahe trotzigen Unterton begründet er: "Nur, wenn Menschen in einer Stadt leben, die so gut funktioniert und so beliebt ist wie München, rücken für sie Themen wie Klimaschutz an oberste Stelle." Seine SPD unternehme derweil alles dafür, um die konkreten München-Themen (er nennt Wohnen, Verkehr und Soziales) umzusetzen.