Mörder, Freispruch, dann wieder lebenslang

Roman H. blieb aber in Freiheit bis zur neu angesetzten Berufungsverhandlung. Man sah ihn damals regelmäßig in der Cafeteria bei Gericht, wenn er in der Schlange an der Kasse stand. Im April 2017 wurde er schließlich wegen dringenden Tatverdachts wieder festgenommen, zum zweiten Mal in derselben Sache. Im August 2017 entschied das Münchner Gericht auf lebenslange Haft. Der Angeklagte habe "mit absolutem Vernichtungswillen" gehandelt, so das Gericht, er habe gemordet, um den Diebstahl zu verdecken. Ohne jegliche Regung nahm Roman H. die Entscheidung des Gerichts hin.

Verurteilter Mörder, Freispruch, dann wieder lebenslang – erneut legte die Verteidigung Revision ein. Der Bundesgerichtshof, er steht an der Spitze der Amts-, Land- und Oberlandesgerichte, befasste sich erneut mit dem Fall. Dabei wurde aber nicht das komplette Verfahren wieder aufgerollt, sondern ausschließlich auf Rechtsfehler bei der Vorinstanz geprüft. Am Ende wurde jetzt der Schuldspruch bestätigt.

Für Roman H. sind damit zumindest vor deutschen Gerichten alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Der 40-Jährige wird viele Jahre hinter Gitter sitzen.