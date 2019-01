Mehr Radlwege – mehr Sicherheit

Insgesamt will die Stadt den Verkehr in München deutlich sicherer machen. Unter anderem in der Brienner Straße werden 2019 deshalb Radlwege gebaut. Auch im Pinakothekenviertel beginnt der große Umbau. Die mehrspurigen Einbahnstraßen rund um die Museen verleiten Autofahrer zu sehr dazu, aufs Gas zu drücken.