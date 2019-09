Zum Oktoberfest werden vom 21. September an allein am Münchner Hauptbahnhof täglich rund 850.000 Reisende erwartet. An der S-Bahnstation Hackerbrücke in der Nähe des Festgeländes rechnet die Bahn jeden Tag mit 150.000 Fahrgästen. Die Bundespolizei setzt in den zwei Wochen während der Wiesn rund 250 Beamte ein.