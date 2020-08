Polizei entdeckt Leiche in einem Waldstück

Der 79-Jährige hatte am Dienstagmorgen gemeinsam mit seinem Hund das Haus verlassen und danach nicht mehr aufgetaucht. Erste Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei blieben zunächst erfolglos. Am Mittwoch wendete sich die Polizei mit der Bitte um Mithilfe an die Bevölkerung. Zwei Stunden danach erfolgte die traurige Nachricht, dass die Leiche des Mannes aufgefunden wurde.