In Vorfreude auf die Hochzeit Heidi Klum bastelt Ostereier mit besonderer Hochzeitsbemalung

Ein Video der Ergebnisse des kreativen Nachmittags zeigt: Ein Ostereier-Pärchen, das mit einem Faden von der Decke hängt. Mit Glitzer-Fliege und Stoppelbart ist deutlich der Bräutigam zu erkennen, die Braut neben ihm trägt blondes Fransen-Haar, einen Tüll-Schleier und Perlenohrringe. In freudiger Erwartung auf die Hochzeit mit ihrem Liebsten hat sich Heidi Klum also zumindest schon mal als Ostereier-Hochzeitspaar verewigt. Wann es für die beiden dann selbst vor den Traualtar geht, ist noch streng geheim. Gerüchten zufolge könnte es noch vor dem Start der Europatour von Kaulitz' Band Tokio Hotel am 28. April (London) soweit sein. Als Ort der Zeremonie wird derzeit das Schloss Bensberg bei Bergisch Gladbach hoch gehandelt. Die Location soll sogar schon den Zuschlag bekommen haben, wie "Bild.de" vor wenigen Tagen berichtete.