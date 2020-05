Die entsprechenden Schilder sollen im Rettungsfall die exakte Bestimmung des Einsatzortes und damit einen schnellen Einsatz der Rettungskräfte ermöglichen. Das Baureferat wird in folgenden großen Parks und Erholungsgeländen "mit überregionaler Bedeutung" an den Bänken entsprechende Beschilderungen anbringen: Westpark, Ostpark, Olympiapark, Riemer Park, Sendlinger Wald/Südpark, Luitpoldpark, Hirschgarten, Pasinger Stadtpark, Aubinger Lohe, Langwieder Seenplatte, Fasaneriesee, Lerchenauer See, Feldmochinger See, Regattaparksee.