Wegen geschlossener Bäder: Van Almsick sorgt sich um Nicht-Schwimmer

"In diesem Sommer laufen wir Gefahr, viele Kinder oder erwachsene Menschen zu verlieren, weil sie den Umgang mit Wasser in den letzten Monaten nicht üben konnten", so von Almsick am Dienstagabend. Jeder zweite Drittklässler könne in Deutschland nicht sicher schwimmen, so die 42-Jährige zu Moderator Giovanni di Lorenzo.