In Neuseeland Prinz William hält bewegende Rede in Christchurch

Prinz William (36) hat eine Rede vor etwa 160 Überlebenden und Hinterbliebenen des Terroranschlags in Christchurch gehalten. In der Al-Noor-Moschee lobte er die muslimische Gemeinde der neuseeländischen Stadt: "Sie haben gezeigt, wie man auf Hass antworten muss - mit Liebe." Weiter sagte der 36-Jährige, dass Extremismus in all seinen Formen bekämpft werden müsse und Christchurch und die Moscheen gezeigt hätten: "Die globale Ideologie aus Hass wird uns nicht trennen."