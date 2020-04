Fünf Verdächtige sitzen in U-Haft

Das Amtsgericht München erließ bereits zwei Haftbefehle und ordnete acht Durchsuchungsbeschlüsse an. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag wurden daraufhin durch die Polizei insgesamt fünf weitere Wohnobjekte durchsucht. Hierbei konnten unter anderem Tatmittel wie Rohrkörper, Chemikalien, pyrotechnische Gegenstände und weitere selbsthergestellte Sprengkörper aufgefunden werden. Sie wurden durch das LKA entschärft und sichergestellt.