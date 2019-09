In Los Angeles vor der Kamera "Queen of Drags": Drehstart zur Show mit Heidi Klum und Bill Kaulitz

Heidi Klum (46) geht in nächster Zeit nicht nur auf die Suche nach einem neuen "Germany's next Topmodel". Gemeinsam mit Musiker Tom Neuwirth alias Conchita Wurst (30, "Rise Like A Phoenix") und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (30) wird sie die "Queen of Drags" küren. Die Dreharbeiten zu der neuen ProSieben-Show haben nun in Los Angeles begonnen.