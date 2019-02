TSV 1860 retuschiert Ismaik-Kritik auf Homepage

Es geht um ein Foto der Westkurve nach dem Sieg gegen den VfR Aalen (2:1). Ein Fan hatte im Grünwalder Stadion anhand eines großen Banners seine offensichtliche Kritik an Ismaik gezeigt. Auf der Fahne war zu lesen: "Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht." Wohl in Anlehnung an den Song von Liedmacher Matthias Reim. Dahinter war das Gesicht von Ismaik zu sehen - durchgestrichen. Das ist auf dem Original-Foto eindeutig dokumentiert.